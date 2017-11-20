Подконтрольная Олегу Тинькову и включающая Тинькофф Банк и компанию «Тинькофф Страхование» группа TCS Group Holding PLC, онлайн-провайдер розничных финансовых услуг на базе платформы Tinkoff.ru, подтвердила прогноз по чистой прибыли на 2017 год и объявила новый прогноз на 2018-й. Об этом говорится в релизе с данными отчетности группы по МСФО за III квартал и девять месяцев текущего года.

«Уверенная динамика бизнеса Тинькофф Банка в третьем квартале 2017 года позволяет группе подтвердить опубликованный ранее прогноз в отношении чистой прибыли — свыше 17 миллиардов рублей по итогам 2017 года — и объявить новый прогноз на 2018 год: не менее 24 миллиардов рублей», — сообщил председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз.

Как указано в релизе TCS, группа ожидает в 2018 году прироста кредитного портфеля за вычетом резервов по меньшей мере на 25%. Ожидаемая стоимость риска — приблизительно 7—8%, фондирования — также порядка 7—8%.



Согласно опубликованным в понедельник данным, чистая прибыль TCS Group за III квартал повысилась на 75% в годовом выражении до 5 млрд рублей, за девять месяцев — на 73% до 12,6 млрд.

TCS Group Олега Тинькова увеличила девятимесячную прибыль на 73% до 12,6 млрд рублей Подконтрольная Олегу Тинькову и включающая Тинькофф Банк и компанию «Тинькофф Страхование» группа TCS Group Holding PLC, онлайн-провайдер розничных финансовых услуг на базе платформы Tinkoff.ru, объявляет промежуточные сокращенные консолидированные финансовые результаты по МСФО за III квартал и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года. В частности, в III квартале чистая маржа выросла на 41% в годовом выражении, до 12,2 млрд рублей, прибыль до налогообложения — на 67%, до 6,6 млрд, чистая прибыль — на 75%, до 5 млрд рублей.

Тинькофф Банк АО «Тинькофф Банк» — моноофисный банк, подконтрольный бизнесмену Олегу Тинькову. Ключевые сегменты, в которых работает финучреждение, — кредитные карты и вклады частных лиц. С недавних пор банк обслуживает также и юридических лиц. Основная особенность — дистанционная работа с клиентами с использованием современных каналов связи и через представителей. На текущий момент Олег Тиньков контролирует пакет в 53,52% акций банка. Доля в 30,41% акций находится в свободном обращении на Лондонской бирже (в форме GDR). Менеджмент TCS Group Holding PLC контролирует долю в 6,07%. Фонд Vostok Emerging Finance владеет долей в 3,49%, Baring Vostok — 2,88%, Goldman Sach’s — 2,19%, Horizon Capital — 1,44%.



По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 260,13 млрд рублей (33-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 54,05 млрд, кредитный портфель — 159,51 млрд, обязательства перед населением — 137,19 млрд.