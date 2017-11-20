Подконтрольная Олегу Тинькову и включающая Тинькофф Банк и компанию «Тинькофф Страхование» группа TCS Group Holding PLC, онлайн-провайдер розничных финансовых услуг на базе платформы Tinkoff.ru, осуществит в соответствии с дивидендной политикой третью выплату промежуточных дивидендов за 2017 год в общем объеме 2,4 млрд рублей, а также выплатит дополнительные промежуточные дивиденды на сумму 2 млрд рублей, что стало возможным благодаря превзошедшим ожидания показателям прибыли. Об этом говорится в релизе группы с данными отчетности по МСФО.

«Вчера совет директоров одобрил третью выплату промежуточных дивидендов за 2017 год в размере 0,22 доллара США на одну акцию/ГДР (одна ГДР соответствует одной акции) на общую сумму приблизительно 40,2 млн долларов (2,4 млрд рублей). Решение было принято согласно дивидендной политике группы. Кроме того, поскольку показатели прибыли превзошли ожидания, совет директоров утвердил выплату дополнительных промежуточных дивидендов в размере 0,18 доллара на одну акцию/ГДР на общую сумму приблизительно 32,9 млн долларов (2 млрд рублей)», — указано в сообщении.

В соответствии с требованиями Лондонской фондовой биржи выплата дивидендов акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров группы на пятницу, 1 декабря, состоится ориентировочно 6 декабря 2017-го. Дата формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 30 ноября 2017 года.

Выплата дивидендов держателям ГДР (глобальных депозитарных расписок. — Прим. Банки.ру) группы согласно условиям депозитарного соглашения состоится приблизительно через пять рабочих дней после даты выплаты дивидендов по акциям.



Чистая прибыль TCS Group за III квартал 2017 года повысилась на 75% в годовом выражении до 5 млрд рублей, за девять месяцев — на 73% до 12,6 млрд, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные.

TCS Group Олега Тинькова увеличила девятимесячную прибыль на 73% до 12,6 млрд рублей Подконтрольная Олегу Тинькову и включающая Тинькофф Банк и компанию «Тинькофф Страхование» группа TCS Group Holding PLC, онлайн-провайдер розничных финансовых услуг на базе платформы Tinkoff.ru, объявляет промежуточные сокращенные консолидированные финансовые результаты по МСФО за III квартал и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года. В частности, в III квартале чистая маржа выросла на 41% в годовом выражении, до 12,2 млрд рублей, прибыль до налогообложения — на 67%, до 6,6 млрд, чистая прибыль — на 75%, до 5 млрд рублей.