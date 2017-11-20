Подконтрольная Олегу Тинькову и включающая Тинькофф Банк и компанию «Тинькофф Страхование» группа TCS Group Holding PLC, онлайн-провайдер розничных финансовых услуг на базе платформы Tinkoff.ru, осуществит в соответствии с дивидендной политикой третью выплату промежуточных дивидендов за 2017 год в общем объеме 2,4 млрд рублей, а также выплатит дополнительные промежуточные дивиденды на сумму 2 млрд рублей, что стало возможным благодаря превзошедшим ожидания показателям прибыли. Об этом говорится в релизе группы с данными отчетности по МСФО.
«Вчера совет директоров одобрил третью выплату промежуточных дивидендов за 2017 год в размере 0,22 доллара США на одну акцию/ГДР (одна ГДР соответствует одной акции) на общую сумму приблизительно 40,2 млн долларов (2,4 млрд рублей). Решение было принято согласно дивидендной политике группы. Кроме того, поскольку показатели прибыли превзошли ожидания, совет директоров утвердил выплату дополнительных промежуточных дивидендов в размере 0,18 доллара на одну акцию/ГДР на общую сумму приблизительно 32,9 млн долларов (2 млрд рублей)», — указано в сообщении.
В соответствии с требованиями Лондонской фондовой биржи выплата дивидендов акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров группы на пятницу, 1 декабря, состоится ориентировочно 6 декабря 2017-го. Дата формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 30 ноября 2017 года.
Выплата дивидендов держателям ГДР (глобальных депозитарных расписок. — Прим. Банки.ру) группы согласно условиям депозитарного соглашения состоится приблизительно через пять рабочих дней после даты выплаты дивидендов по акциям.
Чистая прибыль TCS Group за III квартал 2017 года повысилась на 75% в годовом выражении до 5 млрд рублей, за девять месяцев — на 73% до 12,6 млрд, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные.
Подконтрольная Олегу Тинькову и включающая Тинькофф Банк и компанию «Тинькофф Страхование» группа TCS Group Holding PLC, онлайн-провайдер розничных финансовых услуг на базе платформы Tinkoff.ru, объявляет промежуточные сокращенные консолидированные финансовые результаты по МСФО за III квартал и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года. В частности, в III квартале чистая маржа выросла на 41% в годовом выражении, до 12,2 млрд рублей, прибыль до налогообложения — на 67%, до 6,6 млрд, чистая прибыль — на 75%, до 5 млрд рублей.
АО «Тинькофф Банк» — моноофисный банк, подконтрольный бизнесмену Олегу Тинькову. Ключевые сегменты, в которых работает финучреждение, — кредитные карты и вклады частных лиц. С недавних пор банк обслуживает также и юридических лиц. Основная особенность — дистанционная работа с клиентами с использованием современных каналов связи и через представителей.
На текущий момент Олег Тиньков контролирует пакет в 53,52% акций банка. Доля в 30,41% акций находится в свободном обращении на Лондонской бирже (в форме GDR). Менеджмент TCS Group Holding PLC контролирует долю в 6,07%. Фонд Vostok Emerging Finance владеет долей в 3,49%, Baring Vostok — 2,88%, Goldman Sach’s — 2,19%, Horizon Capital — 1,44%.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 260,13 млрд рублей (33-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 54,05 млрд, кредитный портфель — 159,51 млрд, обязательства перед населением — 137,19 млрд.