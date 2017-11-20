Чистая прибыль Московского Кредитного Банка (МКБ) по итогам девяти месяцев 2017 года выросла почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 16,1 млрд рублей. Таковы данные отчетности финучреждения по МСФО.
«Одним из основных факторов увеличения чистой прибыли стало заметное улучшение качества кредитного портфеля, отразившееся в уменьшении объема отчислений на формирование резервов. Также стоит отметить рост чистых комиссионных доходов на 22,6% до 9,7 миллиарда рублей на фоне активных продаж комиссионных продуктов банка», — говорится в релизе.
Операционные доходы банка за отчетный период увеличились на 58,7% и составили 33 млрд рублей. Совокупные активы МКБ выросли за девять месяцев на 13,5% и составили 1,780 трлн рублей, в основном за счет роста чистого кредитного портфеля за вычетом резервов на 25% — до 783,5 млрд рублей и депозитов в банках и других финансовых институтах на 11,1% — до 727,7 млрд рублей.
Совокупный кредитный портфель (до вычета резервов) МКБ вырос на 24,1% — до 827,5 млрд рублей, что обусловлено увеличением корпоративного кредитного портфеля за отчетный период на 29,4% — до 732,7 млрд рублей.
«Сдержанный подход банка к розничному кредитованию отразился на сокращении объема розничного кредитного портфеля за девять месяцев 2017 года на 5,8%, до 94,8 миллиарда рублей. Доля корпоративного бизнеса в совокупном кредитном портфеле выросла с 84,9% на конец 2016 года до 88,5% по итогам девяти месяцев 2017 года. Доля неработающих кредитов (NPL90+) снизилась за девять месяцев 2017 года на 0,6 процентного пункта до 1,7%», — отметили в МКБ.
Счета и депозиты клиентов увеличились на 39%, до 958,7 млрд рублей (составили 59,2% совокупных обязательств банка).
ПАО «Московский кредитный банк» — крупный универсальный коммерческий банк, основным акционером которого выступает глава многоотраслевого концерна «Россиум» Роман Авдеев. Сеть подразделений банка обширна, но на данный момент представлена только в Московском регионе. МКБ сосредоточен как на развитии розничного бизнеса, так и на обслуживании корпоративных клиентов.
Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (от 28 ноября 2016 года), мажоритарным акционером выступает Роман Авдеев с долей в 56,83%. Европейский банк реконструкции и развития — 4,54%, Международная финансовая корпорация (IFC) и RBOF Holding Company I, Ltd. (на 100% принадлежащая Фонду капитализации российских банков, который входит в одну группу компаний с IFC) совокупно владеют 4,54% акций банка. Наталья Богданова через УК «Регионфинансресурс», действующую в качестве доверительного управляющего закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Вектор развития», — 8,19%, ИК «Регион» через ООО «ИК Алгоритм» — 5,39%, «Пауэрбум Инвестментс Лимитед», мажоритарным акционером которого выступает Александр Несис, — 1,32%, Алхас Сангулия через ООО «Управление Сбережениями» — 3,86%, Борис Минц через НПФ «Будущее» — 3,56%, оставшиеся акции банка принадлежат прочим миноритарным акционерам.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 1 752,03 млрд рублей (9-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 209,23 млрд, кредитный портфель — 1 450,18 млрд, обязательства перед населением — 274,73 млрд.