Чистая прибыль Московского Кредитного Банка (МКБ) по итогам девяти месяцев 2017 года выросла почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 16,1 млрд рублей. Таковы данные отчетности финучреждения по МСФО.



«Одним из основных факторов увеличения чистой прибыли стало заметное улучшение качества кредитного портфеля, отразившееся в уменьшении объема отчислений на формирование резервов. Также стоит отметить рост чистых комиссионных доходов на 22,6% до 9,7 миллиарда рублей на фоне активных продаж комиссионных продуктов банка», — говорится в релизе.

Операционные доходы банка за отчетный период увеличились на 58,7% и составили 33 млрд рублей. Совокупные активы МКБ выросли за девять месяцев на 13,5% и составили 1,780 трлн рублей, в основном за счет роста чистого кредитного портфеля за вычетом резервов на 25% — до 783,5 млрд рублей и депозитов в банках и других финансовых институтах на 11,1% — до 727,7 млрд рублей.

Совокупный кредитный портфель (до вычета резервов) МКБ вырос на 24,1% — до 827,5 млрд рублей, что обусловлено увеличением корпоративного кредитного портфеля за отчетный период на 29,4% — до 732,7 млрд рублей.

«Сдержанный подход банка к розничному кредитованию отразился на сокращении объема розничного кредитного портфеля за девять месяцев 2017 года на 5,8%, до 94,8 миллиарда рублей. Доля корпоративного бизнеса в совокупном кредитном портфеле выросла с 84,9% на конец 2016 года до 88,5% по итогам девяти месяцев 2017 года. Доля неработающих кредитов (NPL90+) снизилась за девять месяцев 2017 года на 0,6 процентного пункта до 1,7%», — отметили в МКБ.



Счета и депозиты клиентов увеличились на 39%, до 958,7 млрд рублей (составили 59,2% совокупных обязательств банка).