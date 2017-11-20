Автоградбанк снизил ставки по рублевым депозитам для юридических лиц на 0,25 процентного пункта.

«Классический» депозит теперь открывается под 5,75—8,25% годовых. Без возможности пополнений, без частичных изъятий. При досрочном закрытии проценты начисляются по процентной ставке 0,5% годовых.

«Пополняемый» — под 5,25—7,75% годовых. Депозит с возможностью пополнений в течение всего срока действия депозитного договора (без частичных изъятий). При досрочном закрытии проценты начисляются по льготным ставкам.

«Управляемый» — под 4,75—7,25% годовых. Депозит с возможностью пополнений и частичных снятий. При досрочном закрытии процентная ставка сохраняется. Сумма и периодичность частичных снятий и дополнительных вложений не регламентируются.

Выплата процентов возможна ежемесячно, ежеквартально и в конце срока депозита.

Автоградбанк АО «Автоградбанк» — небольшой по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в Татарстане и ориентированный преимущественно на работу с физическими лицами. Деятельность сосредоточена на кредитовании — как населения, так и предприятий. Основным источником фондирования выступают депозиты населения, формирующие свыше 60% пассивов банка.

 

В настоящее время основным владельцем банка является татарстанский бизнесмен, вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», председатель совета директоров Павел Сигал и его мать Минна Сигал, которые совместно владеют 21,88% акций банка, Мунавара Хамидуллина, Фагима Кадырова (по 9,94%), член совета директоров Диляра Голикова, Азат Низамиев (по 9,87%), члены совета директоров Любовь Лябигина (9,65%) и Майя Догадина (6,72%), Галина Сизова (6,11%), Венера Иванова (3,08%), Рамиль Авхадеев (3,00%), Лилия Алмазова (2,23%), Дамир Гилязов и Наргиза Ефимова (брат и сестра, по 1,50%), Розалия Шайдуллина (1,00%). На акционеров-миноритариев приходится 2,71% акций общества, еще 0,99% акций находится непосредственно на балансе кредитной организации.


По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 6,22 млрд рублей (272-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,89 млрд, кредитный портфель — 4,06 млрд, обязательства перед населением — 3,95 млрд.