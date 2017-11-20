Автоградбанк снизил ставки по рублевым депозитам для юридических лиц на 0,25 процентного пункта.
«Классический» депозит теперь открывается под 5,75—8,25% годовых. Без возможности пополнений, без частичных изъятий. При досрочном закрытии проценты начисляются по процентной ставке 0,5% годовых.
«Пополняемый» — под 5,25—7,75% годовых. Депозит с возможностью пополнений в течение всего срока действия депозитного договора (без частичных изъятий). При досрочном закрытии проценты начисляются по льготным ставкам.
«Управляемый» — под 4,75—7,25% годовых. Депозит с возможностью пополнений и частичных снятий. При досрочном закрытии процентная ставка сохраняется. Сумма и периодичность частичных снятий и дополнительных вложений не регламентируются.
Выплата процентов возможна ежемесячно, ежеквартально и в конце срока депозита.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 6,22 млрд рублей (272-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,89 млрд, кредитный портфель — 4,06 млрд, обязательства перед населением — 3,95 млрд.