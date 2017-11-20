Более половины россиян (57%) заявили, что у них лично или членов их семей есть один или несколько непогашенных кредитов. Это в два раза больше, чем в 2009 году (26%). Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



«За последние три года число россиян, имеющих опыт получения банковских кредитов, выросло: с 58% до 67% (в т. ч. 47% брали кредиты неоднократно). В ходе опроса, проведенного в 2017 году, 57% респондентов (среди 25—34-летних — 69%) сообщили, что у них лично или членов их семей есть один или несколько непогашенных кредитов — вдвое больше, чем в 2009 году (26%). По словам 86% россиян, в ближайшие полгода они не планируют обращаться в кредитные организации (с 2009 года эта доля практически не изменилась — 87%)», — отмечается в исследовании.

Кредит в банке остается вторым по популярности способом срочного получения денег: как три года назад (32% в 2014 году), так и в наше время (35% в 2017-м) его бы выбрали в случае необходимости около трети россиян (на первом месте — заем в долг у близких людей —54% и 64% соответственно).

Большинство из тех, кто сообщил о текущих кредитах (72%), полагают, что погашение задолженностей не вызовет у них серьезных затруднений, большие осложнения предполагают 22% (в 2009 году — 37%), еще 4% респондентов опасаются, что не смогут выплатить кредит. Основным источником средств для расчета по кредитам является зарплата (75% опрошенных от числа тех, у кого в семье в настоящий момент есть кредит).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 13—15 ноября 2017 года среди 1,8 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

