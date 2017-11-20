Депутаты в очередной раз выступили с идеей полностью запретить деятельность микрофинансовых организаций (МФО). Главная претензия к МФО — они не только загоняют граждан в долговую кабалу, но и не повышают доступность финансовых услуг в небольших населенных пунктах, пишет «Коммерсант».

О подготовленном законопроекте, который запрещает деятельность МФО, в минувшую пятницу сообщил депутат Сергей Миронов. По его словам, МФО не выполняют задачу, которая перед ними изначально ставилась, — повышение доступности финансовых услуг в небольших населенных пунктах, МФО нет в городах с населением менее 50 тыс. человек. Но главная претензия стара — микрокредиторы загоняют граждан в долговую кабалу.

«На 55% (данные Центробанка) увеличилось количество людей, которые берут, перехватывают там 5—10 тысяч до получки, это нужно прекращать», — заключил Миронов.

Представители бизнеса уверены: претензии неоправданны. По словам директора СРО «МиР» Елены Стратьевой, приблизительно половина МФО, поднадзорных Банку России, работают как раз в населенных пунктах с населением менее 30 тыс. человек. При этом даже в крупных населенных пунктах, где есть выбор, заемщики МФО и банков пересекаются мало.

«По нашим данным, банковский рынок и МФО пересекаются не более чем на 25%, и этот показатель не изменяется уже много лет, — отмечает главный исполнительный директор МФК «Домашние деньги» Андрей Бахвалов. — Часто клиенты МФО — это люди, получившие в банках отказ, у них испорчена кредитная история, доход ниже 30 тысяч рублей, нет справки о доходах с работы».

В случае запрета деятельности МФО основная часть их клиентов не сможет получить кредиты в банках, отмечает вице-президент банка «Ренессанс Кредит» Григорий Шабашкевич. По его мнению, лучше иметь контролируемый микрофинансовый рынок, чем теневое и бесконтрольное кредитование.

Банк России подготовленный Мироновым законопроект не комментирует, так как он не поступал в ЦБ. Впрочем, еще в июне 2016 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что запрета МФО не будет — этот шаг в Банке России считают недальновидным. Набиуллина обещала бороться за снижение долговой нагрузки на заемщиков, и эта работа активно ведется.