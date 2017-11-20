Банк «Возрождение» с 20 ноября ввел вклад «Новогодний процент».
Минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей, 1 тыс. долларов или евро. Сроки привлечения средств составят 91, 181 и 367 дней.
Для вкладов в рублях ставка для всех сроков составит 8,55% годовых. Доходность депозита в долларах — 1—2,2%, в евро — 0,5—1,2% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.
При досрочном расторжении договора по истечении 91 дня по вкладам в рублях проценты выплачиваются по ставке 4,25%, в долларах — 1%, в евро — 0,5% годовых. Выплата процентов — в конце срока.
«Пролонгация осуществляется на условиях вклада «Возрождение — Моя выгода». Открыть депозит можно как в офисе банка, так и через банкомат, интернет-банк или мобильный банк», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.
ПАО «Банк «Возрождение» — крупный столичный банк с хорошо развитой сетью подразделений, расположенной преимущественно в Москве и Московской области, Южном и Северо-Западном регионах. Банк занимает сильные позиции как в кредитовании крупных корпоративных клиентов, так и в розничных программах и поддержке малого и среднего бизнеса. Кредитная организация располагает серьезной клиентской базой, включающей в себя большое число крупных предприятий, физлиц, государственных структур (особенно связанных с администрацией Московской области).
По состоянию на 5 октября 2017 года структуры братьев Ананьевых («Промсвязь Капитал Б. В.» и ПАО «Промсвязьбанк») контролируют 55,25% акций «Возрождения». В состав акционеров входят также АО «АБ «Россия» (9,68%), ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (9,44%), граждане Кипра (19,14%), акционеры-миноритарии (6,49%).
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 259,39 млрд рублей (35-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 31,22 млрд, кредитный портфель — 177,99 млрд, обязательства перед населением — 139,71 млрд.