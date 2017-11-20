Банк «Возрождение» с 20 ноября ввел вклад «Новогодний процент».



Минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей, 1 тыс. долларов или евро. Сроки привлечения средств составят 91, 181 и 367 дней.

Для вкладов в рублях ставка для всех сроков составит 8,55% годовых. Доходность депозита в долларах — 1—2,2%, в евро — 0,5—1,2% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора по истечении 91 дня по вкладам в рублях проценты выплачиваются по ставке 4,25%, в долларах — 1%, в евро — 0,5% годовых. Выплата процентов — в конце срока.

«Пролонгация осуществляется на условиях вклада «Возрождение — Моя выгода». Открыть депозит можно как в офисе банка, так и через банкомат, интернет-банк или мобильный банк», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.