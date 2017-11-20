Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила на декабрь рассмотрение дела против «ВымпелКома» по ценам в национальном роуминге. Рассмотрение аналогичного дела «МегаФона» пройдет 27 ноября.



Как уточнили в ведомстве, дело против «ВымпелКома» отложено примерно до 18—20 декабря.

Ранее в ФАС сообщали, что отложили дела в отношении «ВымпелКома» и «МегаФона» на последнюю декаду ноября по ходатайству компаний.

Национальный роуминг действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе и оператор вынужден платить другим операторам за использование их сетей, из-за чего конечная стоимость услуг связи отличается от домашнего региона.

ФАС в августе 2017 года возбудила антимонопольные дела в отношении «ВымпелКома», МТС, «МегаФона» и «Т2 Мобайл» (бренд Tele2) за установление и поддержание монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге. Как отмечало ведомство, тариф на услуги связи в роуминге включает в себя затраты по межоператорскому соглашению: прямые затраты, равные межоператорской ставке, и косвенные затраты, связанные с операционной деятельностью по исполнению такого соглашения.

Ранее замглавы ФАС Анатолий Голомолзин говорил, что ведомство ожидает изменения операторами тарифов в национальном роуминге до вынесения им предписания.

Глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что до конца 2017 года операторы проведут все основные мероприятия по отмене роуминга, но какая-то часть работы придется на первую половину 2018 года. По его словам, на мероприятия по отмене национального роуминга может понадобиться чуть больше времени, чем на отмену роуминга внутри сети. Однако в первой половине 2018-го национальный роуминг тоже должен быть отменен. Артемьев уточнял, что отмена роуминга в России не должна привести к росту тарифов, а ФАС поможет снять барьеры для развития бизнеса операторов.

Как говорил ранее министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, нормативные акты по отмене понятия роуминга будут приняты к концу 2017 года, а в начале 2018-го понятие роуминга исчезнет из тарифов и расчетов. Министр отмечал, что операторы выразили готовность отменить роуминг, не повышая стоимости услуг связи, если им также предоставят дополнительные возможности для компенсации выпадающих доходов.