Британские сотрудники Goldman Sachs смогут выбрать, куда они хотят переехать работать из Лондона после Brexit, так как банк намерен открыть офисы во Франкфурте и Париже. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

В течение последних нескольких недель глава банка Ллойд Бланкфейн посетил немецкий Франкфурт и столицу Франции. «У нас будет больше сотрудников на континенте. Некоторые, если они захотят, приедут из Лондона, но мы будем нанимать и других», — цитирует банкира газета.

По его словам, у Goldman Sachs будет сразу два европейских центра: Франкфурт и Париж, так как Brexit «подтолкнул банк к децентрализации деятельности». Бланкфейн сказал, что банк приближается к тому времени, когда ему нужно принимать решения, и что он готовится к различным сценариям «развода» Великобритании с ЕС.

Глава Goldman Sachs также выразил надежду, что переговорщики по Brexit придут к соглашению, которое будет включать переходный период после того, как страна официально покинет ЕС в 2019 году.



В настоящее время на Британию приходится большинство европейских операций Goldman Sachs. В стране насчитывается около 6 тыс. сотрудников банка.