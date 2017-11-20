Банк «СИАБ» предлагает открыть депозит «Искусство роста».

Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. При размещении денежных средств на срок один месяц процентная ставка составляет 7%, на три месяца — 7,5%, на шесть месяцев — 7,25% годовых. Пополнение возможно суммами от 1 тыс. рублей в течение всего срока, кроме последних 30 дней. Доход выплачивается в конце срока. Договор вклада автоматически пролонгируется на новый срок хранения.

«Расходные операции условиями вклада не допускаются. В случае досрочного расторжения договора пересчет процентов осуществляется по ставке вклада до востребования», — отмечает эксперт Банки.ру Юлия Ушева.