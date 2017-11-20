Банк «СИАБ» предлагает открыть депозит «Искусство роста».
Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. При размещении денежных средств на срок один месяц процентная ставка составляет 7%, на три месяца — 7,5%, на шесть месяцев — 7,25% годовых. Пополнение возможно суммами от 1 тыс. рублей в течение всего срока, кроме последних 30 дней. Доход выплачивается в конце срока. Договор вклада автоматически пролонгируется на новый срок хранения.
«Расходные операции условиями вклада не допускаются. В случае досрочного расторжения договора пересчет процентов осуществляется по ставке вклада до востребования», — отмечает эксперт Банки.ру Юлия Ушева.
ПАО «Банк «СИАБ» — небольшой по размеру активов региональный банк (Санкт-Петербург), ориентированный на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов домашнего региона (в том числе представителей малого и среднего бизнеса), привлечение средств граждан во вклады, операции с облигациями и на валютном рынке. Основные источники фондирования — средства физических и юридических лиц.
На сегодняшний день доля контролирующего бенефициара банка Эдуарда Таубина, возглавляющего совет директоров, составляет 70,66% акций. В число бенефициаров также входят члены совета директоров Андрей Алексеев (9,89%), генеральный директор ООО «Северные Стрелы» Дмитрий Кузьминов и президент — председатель правления банка Галина Ванчикова (по 8,73% у каждого), член правления Алексей Митюгов (1,55%). На долю акционеров-миноритариев приходится 0,44%.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 7,91 млрд рублей (239-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,18 млрд, кредитный портфель — 2,81 млрд, обязательства перед населением — 3,12 млрд.