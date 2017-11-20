Торги на российском фондовом рынке в понедельник завершились в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.



Так, индекс ММВБ просел на 0,07% и составил 2 130,39 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,33% — до 1 128,72 пункта.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,47%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,71%. Бумаги «Газпрома» выросли в цене на 0,24%, «АЛРОСы» — на 1,21%, Московской биржи — на 2,93%.

«На российском фондовом рынке бенчмарки снижались наряду с нефтью. Индексы ММВБ и РТС в понедельник в результате финишируют около отметок 2 130 и 1 130 пунктов», — констатирует ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.