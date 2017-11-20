СРО «Мир» направила письмо директору департамента микрофинансового рынка Банка России Илье Кочеткову с просьбой перенести срок перехода микрокредитных компаний (МКК) на единый план счетов (ЕПС) и отраслевые стандарты бухгалтерского учета (ОСБУ) с начала 2018-го на начало 2019 года.

В качестве обоснования СРО «Мир» указывает три причины.

Во-первых, саморегулируемая организация отмечает неготовность программного обеспечения МКК, разработанного IT-вендорами.

«Несмотря на то, что все поставщики программного обеспечения (ПО) для ведения учета с использованием ЕПС и ОСБУ утверждают, что их программные продукты отвечают всем требованиям ОСБУ, при внедрении в большинстве случаев выявляются существенные недоработки, — говорится в письме. — Микрофинансовые компании (МФК) с большими финансовыми возможностями дорабатывают новые учетные системы своими силами либо готовы заказать разработку индивидуального решения у поставщика ПО, но малые МФО (в основном — МКК) не имеют финансовой возможности ни содержать собственный штат разработчиков, ни оплатить разработку и внедрение индивидуального решения у стороннего разработчика».

Во-вторых, СРО «Мир» указывает, что вследствие одновременного перехода большого числа участников рынка на ЕПС поставщики ПО оказались не способны обеспечить своевременное внедрение нового программного обеспечения для всех заказчиков. В частности, данные поставщики не обладают сейчас достаточным штатом сотрудников для реализации проектов перехода на ЕПС, не могут предоставить квалифицированную помощь при консультациях о правильном применении порядка учета для конкретных операций.

«Общее число потенциальных заказчиков ПО составляет около 2 тысяч МФО и около 4,5 тысячи кредитных потребительских кооперативов. Количество поставщиков ПО сильно ограничено — их всего на рынке 13—20 организаций, то есть каждый поставщик ПО должен обеспечить более 300 внедрений ПО», — подсчитали в СРО «Мир».

Кроме того, существует проблема недостаточно квалифицированных кадров, в связи с тем что «многие IT-компании сейчас принимают на работу неподготовленных для перехода на ЕПС специалистов». Также в СРО «Мир» обращают внимание на недостаточную квалификацию персонала бухгалтерии значительного числа участников рынка.

«К сожалению, проведенные тематические вебинары и краткосрочные курсы не решили проблемы с обучением. Существуют комплексные программы обучения по вопросам учета на ЕПС, но стоимость обучения по этим программам является для большинства участников рынка неприемлемо высокой (большая часть из них проводится крупнейшими консалтинговыми агентствами из «большой четверки»). 21,39% опрошенных руководителей МФО считают квалификацию работающих у них бухгалтеров недостаточной для перехода на ЕПС, 44,72% опрошенных отмечают сложности в понимании нормативных актов, регламентирующих учет с использованием ЕПС», — перечисляется в письме.

В документе обращается особое внимание на инициативы, озвученные в последнее время по той же тематике. К примеру, аналогичная проблема необходимости отсрочки перехода на новые бухгалтерские стандарты в сфере кредитной кооперации изучается комитетом Госдумы по финансовому рынку и лично председателем комитета Анатолием Аксаковым, «который высказался в пользу отмены требований по ведению бухгалтерского учета с применением ЕПС, аргументируя это невостребованностью пайщиками КПК отчетности, составленной по стандартам МСФО».

Помимо прочего, в письме СРО «Мир» просит регулятор рассмотреть возможность неприменения санкций к МФО за представление недостоверной отчетности, составленной согласно ОСБУ, начиная с отчетности за I квартал 2019 года в силу ряда причин. Как то: наличие ошибок в формах отчетности в программном обеспечении поставщиков ПО, обеспечивающем ведение бухгалтерского учета; наличие недоработок в программном обеспечении поставщиков ПО, обеспечивающем ведение бухгалтерского учета, которые могут быть обнаружены только после переноса остатков и ведении учета в основной учетной базе (те, которые невозможно было предусмотреть и обнаружить в тестовой версии учетной системы); отсутствие технической возможности программы «Анкета-редактор» Банка России автоматически загружать отчетные данные из учетной системы МФО.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru