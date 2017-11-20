Доллар и евро завершили основную валютную сессию ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:04 мск вырос на 35 копеек и составил 59,4325 рубля. Курс евро повысился на 15 копеек, остановившись на отметке 69,805 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 59,595 рубля, минимальный — 59,115. Всего за торговый день совершено 24 344 сделки на 2 млрд 635 млн 126 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 70,2075 рубля, минимальный — 69,48. Всего за торговый день совершена 4 541 сделка на 264 млн 25 тыс. евро.