Объем выдач ипотечных кредитов в 2017 году вырастет в годовом исчислении минимум на 22%, не менее чем до 1,8 трлн рублей, считает большинство участников финансового рынка, опрошенных рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА») среди сотрудников банков, Минфина, АИЖК, аналитических агентств, строительных и страховых компаний.



По мнению 85% респондентов, по итогам года лидерами по темпам прироста ипотечных выдач станут банки с государственным участием, по мнению 15% — крупные частные банки. Для сравнения: годом ранее голоса за лидерство госбанков и крупных частных банков разделялись почти поровну — 45% и 41% соответственно.

Доля продаж ипотечных кредитов, приходящаяся на партнерские каналы (застройщики, риелторы, страховые и брокерские компании), остается на высоком уровне, отмечает агентство. В январе — сентябре на такие каналы пришлось более половины ипотечных выдач в кредитных организациях у 70% респондентов. Интенсивность работы с партнерами весьма различается по отдельным банкам: одни с ними тесно сотрудничают (более 50% выдач в партнерском канале), другие не так активно (менее 20% выдач).

Снижение процентных ставок привело к значительному росту рефинансирования у отдельных игроков. В январе — сентябре почти у трети респондентов рефинансирование составляет свыше 15% выдач. При этом большинство опрошенных (71%) отмечают, что доля таких кредитов в выдачах их банков составляет менее 5%, что говорит о наличии потенциала роста данного направления в условиях тренда на дальнейшее снижение стоимости ипотечных кредитов.

Ключевым вызовом для ипотечных банков в 2017—2018 годах большинство участников рынка (50%) назвали снижение доходности ипотеки. А 35% респондентов называют главным вызовом для рынка рост конкуренции в сегменте, 5% опрошенных считают ключевым риском банкротство партнеров-застройщиков и ухудшение качества ипотечных портфелей. Еще 5% не видят серьезных вызовов для рынка ипотеки в ближайший год.