Подразделение RBS — NatWest — запустило услугу по роботизированному инвестиционному обслуживанию для своих клиентов в сфере онлайн-банкинга Robo-advice, сообщает собкор Банки.ру в Брюсселе.

NatWest отмечает, что является первым банком в Великобритании, предлагающим такой автоматизированный онлайн-сервис.

Услуга Robo-advice, анонсированная в феврале 2017 года, позволит клиентам выбирать фонд, который, по их мнению, наилучшим образом соответствует их потребностям и уровню риска.

Пользователи смогут отслеживать свои инвестиционные показатели в режиме онлайн. Минимальная сумма инвестиций составляет 500 фунтов. После завершения онлайн-опроса клиентам будет предоставлен инвестиционный план, который будет включать выбор фонда.

«Спрос на личные консультации по инвестициям меняется. Наши клиенты все чаще обращаются к нам с помощью цифровых технологий. В результате мы инвестируем в онлайн-инвестиционную платформу», — сообщается в релизе банка.