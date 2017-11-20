Недавний запуск санации двух крупных российских банков — «Открытия» и Бинбанка — не является признаком системного кризиса в банковском секторе. Об этом говорится в последнем спецотчете рейтингового агентства Fitch Ratings по банкам на развивающихся рынках.

Как поясняют аналитики, совокупная рыночная доля двух указанных банков составляет только 5%, и риски перехода проблем на другие банки ограничены. Финансово сильные и контролируемые государством банки представляют 75% банковской системы и не затронуты напрямую процессом «чистки» сектора, которая фокусируется на слабых частных банках.

Как указывает агентство, среди действующих банков инвесторов особо интересует ситуация в Промсвязьбанке и Московском Кредитном Банке. Первый агентством не рейтингуется, а второму Fitch понизило рейтинг в июне этого года до «BB-» из-за увеличения объема активов, которые агентство считает потенциально высокорисковыми, и двойного левереджа на уровне холдинговой компании МКБ — концерна «Россиум». Эти слабые места сохраняются, хотя ситуацию смягчают хорошие показатели прибыли банка и недавние вливания капитала, в то время как фондирование и ликвидность МКБ оставались стабильными во время турбулентности на рынке, отмечают аналитики.

Спасение банка «ФК Открытие» и Бинбанка предполагает, что в текущей рыночной ситуации ЦБ РФ считает существенными потенциальные системные риски в результате дефолта по приоритетным облигациям крупных частных банков. При этом ЦБ собирается списать субординированные облигации «Открытия», напоминает Fitch.



В обзоре указано, что в целом давление на рейтинги банков развивающихся рынков снизилось: доля банков с «негативным» прогнозом по рейтингам Fitch уменьшилась до 15% на конец III квартала текущего года с пиковых 33% годом ранее.