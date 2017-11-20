Связанная с Олегом Тиньковым компания Tadek Holding & Finance S.A. объявила о намерении продать 6,6% TCS Group Holding. Об этом говорится в сообщении банковской группы на Лондонской фондовой бирже.

На продажу было выставлено 12 млн глобальных депозитарных расписок TCS Group Holding. Размещение будет проводиться путем ускоренного формирования книги (ABB), которое стартовало сразу после объявления о продаже расписок. По предварительной оценке, рыночная стоимость продаваемых GDR превышает 236 млн долларов.

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков так прокомментировал происходящее: «На протяжении периода волатильности, который мы видели на рынке последние несколько лет, я поддерживал нашу историю и наших инвесторов и выкупал бумаги у тех, кто хотел их продать. Сейчас, когда котировки наших бумаг восстановились, пришла пора продать часть пакета обратно в рынок, что, как я надеюсь, поспособствует дальнейшему улучшению ликвидности наших расписок».

«Сегодня мы опубликовали сильные результаты по итогам девяти месяцев и озвучили прогноз по росту прибыли на следующий год. «Тинькофф» является одной из самых высокотехнологичных и прибыльных компаний на российском рынке, и я, оставаясь ее мажоритарным акционером, убежден в высоком потенциале дальнейшего роста ее стоимости для акционеров», — отметил он.

Ранее сообщалось о том, что TCS Group увеличила прибыль по МСФО по итогам девяти месяцев на 73% до 12,6 млрд рублей. При этом в 2018-м ожидаемый уровень чистой прибыли может составить 24 млрд.

TCS Group Олега Тинькова увеличила девятимесячную прибыль на 73% — до 12,6 млрд рублей Подконтрольная Олегу Тинькову и включающая Тинькофф Банк и компанию «Тинькофф Страхование» группа TCS Group Holding PLC, онлайн-провайдер розничных финансовых услуг на базе платформы Tinkoff.ru, объявляет промежуточные сокращенные консолидированные финансовые результаты по МСФО за III квартал и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года. В частности, в III квартале чистая маржа выросла на 41% в годовом выражении, до 12,2 млрд рублей, прибыль до налогообложения — на 67%, до 6,6 млрд, чистая прибыль — на 75%, до 5 млрд рублей.