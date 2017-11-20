Полиция расследует разбойное нападение на отделение коммерческого банка в Кронштадте. Об этом сообщается на сайте петербургского главка МВД.

Накануне, 19 ноября, в 17:15 неизвестный преступник в маске вошел в отделение коммерческого банка на Гражданской улице, где, «угрожая предметом, похожим на пистолет, руками избил 61-летнюю женщину — менеджера по продажам. После этого злоумышленник потребовал открыть сейф с денежными средствами, но, увидев вошедшую в помещение 40-летнюю сотрудницу банка и ничего не похитив, с места происшествия скрылся», говорится в сообщении.

Потерпевшая с телесными повреждениями была госпитализирована.

По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое. Полиция устанавливает личность преступника и принимает меры для его задержания.



Согласно сообщению местного издания «Фонтанка», инцидент произошел в отделении Росгосстрах Банка по адресу: Гражданская ул., д. 17/13.