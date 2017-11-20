В понедельник, 20 ноября 2017 года, был подписан меморандум о сотрудничестве между Почта Банком и Национальной системой платежных карт (НСПК — оператор карт «Мир»). В его рамках до конца 2018 года Почта Банк выпустит 2 млн карт «Мир» с российским микрочипом производства компании «Микрон».

​Половина эмиссии карт «Мир» Почта Банка придется на карты с российским микрочипом Почта Банк и Национальная система платежных карт (НСПК) подписали меморандум о сотрудничестве. Согласно документу, до конца 2018 года Почта Банк выпустит 2 млн карт «Мир» с микрочипом, произведенным отечественной компанией «Микрон».

Генеральный директор НСПК Владимир Комлев, отвечая на вопрос журналистов, отметил, что пока нет планов по переводу всей эмиссии карт «Мир» на чипы российского производства.

«Мы хотим, чтобы решение, на каком чипе выпускать карты «Мир», оставалось за банком. Это и аспект конкурентоспособности на рынке, и функциональности. Здесь нельзя ограничивать и создавать монополию», — заявил Комлев. Он обратил внимание, что это принципиальная позиция НСПК, «Микрона» и ЦБ.

Комлев также выразил надежду, что при прочих равных условиях российские банки сами будут выбирать чип отечественного производителя.