Сбербанк к 2020 году рассчитывает перейти к 100-процентной цифровизации всех процессов в банке, сообщил журналистам глава кредитной организации Герман Греф.



«Мы себе поставили цель, что к 2020 году у нас будет 100% диджитал», — отметил Греф.

Глава госбанка также не исключил, что к указанному сроку при условии полного внедрения технологии биометрии клиенты банка смогут совершать операции в отделениях Сбербанка без наличия физических документов.

«Очень хочется на это надеяться, если мы биометрию полностью внедрим. Мы сейчас активно над этим работаем, технология хорошая, но недостаточно зрелая, чтобы в банкинге можно было применять, поэтому мы сейчас испытываем все на себе», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Греф также сообщил, что в рамках обсуждения первого варианта бизнес-плана банка на следующий год было предложено в том числе измерять уровень цифровизации процессов количеством коробок бумаги, которую сотрудники Сбербанка каждый год сдают в архив.

«В следующем году они взяли на себя обязательства на 75 тысяч коробок сдать меньше, чем в 2017 году», — сказал Греф.

Он также подчеркнул, что банк будет продолжать работу с регулятором в части усовершенствования законодательной базы по данному направлению.

«Мы будем делать все, чтобы свои процессы цифровизовывать и чтобы работать с регулятором, чтобы изменять законодательство, так как зачастую это не наше требование, а требование законодательства», — резюмировал он.

По словам Грефа, возможность оценивать кредитные риски на основе внутренних рейтингов позволит Сбербанку сэкономить сотни миллиардов рублей и в дальнейшем активнее снижать ставки для конечного потребителя банковских услуг.