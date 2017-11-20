Компания Visa запустила пилотный проект для бизнеса B2B Connect на основе технологии блокчейн, сообщает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Отмечается, что Visa планирует использовать платформу для облегчения трансграничных платежей, облегчая тем самым прямые платежи между учреждениями.

Платформа также предназначена для обеспечения безопасных, но прозрачных платежей между предприятиями. После первой фазы проекта второй этап позволит перейти к коммерческому запуску, намеченному на середину 2018 года.

В пилотном проекте с Visa уже работают такие банки, как американское подразделение Commerce Bank, южнокорейский Shinhan Bank, Union Bank of Philippines и сингапурское отделение United Overseas Bank. Банки проводят пока пробные трансакции.

Существующие и будущие партнеры Visa смогут использовать интерфейс прикладного программирования компании (API) для создания своих собственных платформ.