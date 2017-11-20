Сейчас Почта Банк базируется в 13 тыс. точек присутствия Почты России по всей стране. По словам президента-председателя правления Почта Банка Дмитрия Руденко, сеть банка «по покрытию уже соизмерима с самыми крупными игроками, и мы собираемся еще год такое развитие поддерживать».
«Мы стремимся к тому, чтобы в каждом втором отделении Почты России был представлен банковский сервис, — заявил журналистам Руденко в понедельник на конференции. — Основной наш фокус — регионы. 70% нашей сети — это малые города и поселки».
Глава Почта Банка также уточнил, что в кредитной организации на текущий момент обслуживается около 5 млн розничных клиентов.
ПАО «Почта Банк» (бывш. ПАО «Лето Банк») — дочерняя организация банка ВТБ 24 (50% плюс одна акция) и Почты России (50% минус одна акция). Банк специализируется на оказании широкого спектра услуг массовому розничному сегменту. Развитие филиальной сети осуществляется на базе отделений Почты России, а также в стрит-ритейле. Основным источником фондирования выступают средства физических лиц.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 209,55 млрд рублей (43-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 20,55 млрд, кредитный портфель — 177,73 млрд, обязательства перед населением — 115,19 млрд.