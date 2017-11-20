Сейчас Почта Банк базируется в 13 тыс. точек присутствия Почты России по всей стране. По словам президента-председателя правления Почта Банка Дмитрия Руденко, сеть банка «по покрытию уже соизмерима с самыми крупными игроками, и мы собираемся еще год такое развитие поддерживать».

«Мы стремимся к тому, чтобы в каждом втором отделении Почты России был представлен банковский сервис, — заявил журналистам Руденко в понедельник на конференции. — Основной наш фокус — регионы. 70% нашей сети — это малые города и поселки».

Глава Почта Банка также уточнил, что в кредитной организации на текущий момент обслуживается около 5 млн розничных клиентов.