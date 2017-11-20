Клиенты испанского банка BBVA смогут войти в службу мобильного банкинга с помощью функции сканирования сетчатки глаза. Услуга доступна клиентам с последними моделями смартфонов Samsung, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

BBVA становится первым испанским банком, который запускает технологию биометрической аутентификации от Samsung — Samsung Pass, позволяющую не вводить лишний раз логин и пароль.

«Цель BBVA — обеспечить быстрый и удобный доступ. Сканирование сетчатки не только обеспечивает гибкий и беспрепятственный доступ к платформе, но также обеспечивает беспрецедентный уровень кибербезопасности», — отмечает глава мобильного подразделения BBVA в Испании Рауль Наваррете.