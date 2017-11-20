Ряд российских банков рассматривает возможность обратиться в Банк России с ходатайством о переходе на модель оценки кредитных рисков на основе внутренних рейтингов, сообщил журналистам заместитель председателя Банка России Василий Поздышев.



Ранее ЦБ сообщил, что впервые разрешил оценивать кредитные риски на основе внутренних рейтингов (Internal rating based approach, IRB-подход, ПВР), выдав разрешение Сбербанку использовать такой подход для расчета нормативов достаточности капитала. Разрешение вступает в силу с 1 января 2018 года.

«На сегодняшний день еще несколько банков рассматривают возможность обратиться в Банк России с ходатайством о переходе на ПВР», — сообщил Поздышев.

Он пояснил, что главный эффект перехода на ПВР состоит в том, что банки внедряют современные методы и технологии управления рисками, основанные на моделировании.

«Помимо повышения эффективности оценки рисков у банков возникает еще и эффект в применении используемых методик и технологий оценки рисков для расчета нормативов достаточности капитала. Поскольку переход на ПВР носит добровольный характер, банки также рассчитывают получить в перспективе и некоторую экономию на капитале на покрытие кредитного риска», — отметил Поздышев.