Сейчас карты «Мир» занимают более 10% российского рынка по количеству эмитированных карт, в планах — удвоить долю до 20% в 2018 году. Таковы данные Национальной системы платежных карт (НСПК — оператор карт «Мир»).



«Наша основная задача — не снижать темпов выпуска, но, с другой стороны, всячески работать над уровнем повышения активации этих карт и активности уже активных карт», — сказал глава НСПК Владимир Комлев на конференции в понедельник.

Согласно утвержденной дорожной карте, в 2018 году эмиссия карт «Мир» дойдет до 54 млн штук. Для сравнения: на текущий момент выпущено свыше 26 млн «мировых» карт.