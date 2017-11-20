Генеральный директор НСПК Владимир Комлев заявил, что карты «Мир» занимают долю 6% по оборотам среди всех банковских карт на российском рынке.
«Безусловно, эти цифры должны у нас расти», — сказал он на конференции в понедельник.
Ранее Комлев сообщил, что по количеству доля эмитированных карт «Мир» сейчас превышает 10% рынка. «Хотелось бы, чтобы по количеству трансакций мы вышли на сравнимый с показателями эмиссии уровень», — отметил он.
Комлев: в 2018 году карты «Мир» по количеству займут долю в 20% рынка
Сейчас карты «Мир» занимают более 10% российского рынка по количеству эмитированных карт, в планах — удвоить долю до 20% в 2018 году. Таковы данные Национальной системы платежных карт (НСПК — оператор карт «Мир»).
Сейчас карты «Мир» занимают более 10% российского рынка по количеству эмитированных карт, в планах — удвоить долю до 20% в 2018 году. Таковы данные Национальной системы платежных карт (НСПК — оператор карт «Мир»).