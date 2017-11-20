Генеральный директор НСПК Владимир Комлев заявил, что карты «Мир» занимают долю 6% по оборотам среди всех банковских карт на российском рынке.



«Безусловно, эти цифры должны у нас расти», — сказал он на конференции в понедельник.

Ранее Комлев сообщил, что по количеству доля эмитированных карт «Мир» сейчас превышает 10% рынка. «Хотелось бы, чтобы по количеству трансакций мы вышли на сравнимый с показателями эмиссии уровень», — отметил он.