В белорусском Могилеве гражданин России совершил нападение на банк и захватил заложников, сообщает портал Tut.by со ссылкой на официального представителя управления Следственного комитета Могилевской области Оксану Соленюк.



По предварительной информации, злоумышленник вошел в банк в маске, разбрасывая на ходу зажженные петарды. В руке у него был пистолет Макарова. Угрожая оружием, неизвестный стал требовать у кассира деньги.

Сотрудница банка не растерялась и успела нажать тревожную кнопку. После она по требованию мужчины положила наличные в переданный им рюкзак. Прибывший наряд департамента охраны заблокировал двери отделения банка. Все, кто был внутри, оказались заложниками, а преступник потребовал дать ему автомобиль.



Требование вооруженного мужчины выполнили. В качестве заложника в машине находился первый заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома, полковник милиции Александр Васильев, сообщили в МВД. Злоумышленник сел в машину, отъехал на ней около 200 м от отделения банка. Во время погони мужчина отстреливался — он обстрелял машину сотрудников департамента охраны. Тем пришлось применить табельное оружие. Раненного в ногу злоумышленника задержали и госпитализировали.

«Установлено, что задержанный — 28-летний гражданин Российской Федерации, у которого есть вид на жительство в Белоруссии. В сентябре он приехал к матери», — уточнила Оксана Соленюк.

По словам начальника областного управления СК Андрея Лиса, при нападавшем в рюкзаке обнаружено более 7 тыс. рублей, 150 долларов. Предположительно, это похищенные из отделения банка деньги.