Нынешняя глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен после истечения срока ее полномочий покинет cовет управляющих этой организации. Об этом говорится в заявлении ФРС, распространенном в понедельник.



В нем отмечается, что 71-летняя Йеллен подала соответствующее заявление ранее в понедельник, оно действительно с 3 февраля 2018 года, когда на ее место заступит новый руководитель ФРС. Им должен стать Джером Пауэлл, кандидатуру которого 2 ноября выдвинул президент США Дональд Трамп. Сейчас она находится на рассмотрении сената конгресса США.

В документе ФРС поясняется, что Йеллен покидает совет управляющих досрочно, так как она была назначена в этот орган бывшим президентом США Бараком Обамой до 31 января 2024 года.

ФРС, созданная на основании закона о Федеральном резерве от 23 декабря 1913 года, реализует монетарную политику США путем влияния на условия денежного обращения и ставку кредита. Главная цель — достижение максимально возможной занятости населения, предупреждение кризисов и поддержание инфляции на низком уровне.