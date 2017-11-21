В Интернете покупатели часто сталкиваются с проблемами

В России в 2019 году может быть создан реестр российских и иностранных интернет-магазинов, имеющих право работать на территории страны. С таким предложением выступил Роспотребнадзор c целью защитить потребителей, а также избавить российский сегмент Интернета от теневой торговли, пишут «Известия».

Ведомство подготовило план мероприятий стратегии госполитики в области защиты прав потребителей до 2030 года. Согласно этому документу, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обяжут зарегистрировать в ФНС доменное имя сайта, используемого для оказания услуг или продажи товаров. Претензии и жалобы потребителей будут направлены владельцу сайта.

Регистрации подлежит также адрес электронной почты онлайн-магазина. Это необходимо, чтобы поддерживать связь с надзорными органами.



Проект соответствующего закона должен быть подготовлен к 2019 году.



Предлагаемые санкции для отказавшихся регистрироваться или исключенных из «белого списка» неизвестны. Но, по мнению экспертов, не зарегистрированные в ФНС сайты магазинов будут заблокированы.



Участники рынка разошлись во мнении о необходимости такого контрольного инструмента. Одни считают подобное регулирование излишним, другие уверены, что его нужно было ввести еще несколько лет назад.



В госдокладе Роспотребнадзора «Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2016 году» был зафиксирован рост количества жалоб потребителей на интернет-магазины: в 2012 году их было 3 412, а в 2016-м — уже 8 765. Проблема рынка электронной торговли в том, что продавец зачастую анонимен, сказано в докладе.



Подобная анонимность, отмечено в документе, «абсолютно недопустима с точки зрения общих требований законодательства, поскольку нераскрытие таких сведений ставит под сомнение возможность претензионного урегулирования и существенно затрудняет доступ к правосудию».

В итоге в Интернете покупатели часто сталкиваются с проблемами — например, получают некачественный товар, либо продавец, взяв деньги, перестает выходить на связь и не присылает заказ.