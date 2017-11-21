Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник прибавил 11 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:01 мск 59,45 рубля, курс евро увеличился на 21 копейку, до 69,81 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Пара USD/RUB готовится к новому рывку вверх, указывает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. «В понедельник уже были попытки закрепиться выше 59,5, однако это сложно было сделать на пустом рынке, невнятной динамике нефти и падающем спросе на доллар», — комментирует эксперт.

Тем не менее в ближайшие дни распродажи рубля вновь могут возобновиться, допускает Афанасьева. Одной из причин такого развития событий аналитик называет нефть.

«Она уже некоторое время топчется вблизи 61 доллара за баррель и, возможно, готова на пробой этой поддержки. Особенно если данные по коммерческим запасам нефти поспособствуют», — комментирует эксперт.

Во-вторых, продолжает аналитик, отток из российских активов продолжается. «Стало известно, что крупные хедж-фонды активно выходят из длинных позиций по рублю. Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, за прошлую неделю было продано 20,3 миллиарда рублей. Похоже, что процесс только ускорится, учитывая снижающуюся привлекательность рубля как валюты инвестирования. Особенно когда Банк России в очередной раз понизит ставку», — поясняет эксперт.

В качестве третьей причины Афанасьева указывает спрос со стороны локального корпоративного сектора — речь о подготовке к выплате внешнего долга.

«В таких условиях пара USD/RUB, вероятно, попытается добраться до 59,7, а далее — к 60», — уверена аналитик.