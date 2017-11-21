Сбербанк выпускает лимитированную коллекцию молодежных карт «#Этомоё» в рамках сотрудничества с Егором Кридом и музыкальным лейблом Black Star. Заказать карту в одном из двух вариантов дизайна можно только онлайн — на сайте www.sberbanketomoe.ru. Как подчеркивают в кредитной организации, первую тысячу клиентов, которые оформят и получат карту, будет ждать подарок в магазинах Black Star Wear — футболка из лимитированной коллекции одежды от Егора Крида и Сбербанка.

«Два года назад сложно было представить, что банки будут выпускать синглы, лимитированные коллекции карт и одежды. Но конкуренция за молодых клиентов диктует новую реальность. Поэтому для нас важно на кончиках пальцев чувствовать потребности и настроения клиентов, чтобы соответствовать им», — отметил директор по маркетингу розничного бизнеса Сбербанка Алексей Гиязов.

«Я рад партнерству со Сбербанком в рамках продвижения молодежной карты, — сказал Егор Крид. — Это моя история. История моего поколения. Нас много, и мы хотим быть услышанными. Вместе нам удалось сделать дерзкий и яркий клип. Здорово, что такие серьезные компании, как Сбербанк, начали общаться с молодым поколением на нашем языке».





Клип Егора Крида на песню «#Этомоё» вышел 30 октября. Задача креативной идеи кампании, которая началась в сентябре с записи сингла «#Этомоё», — позиционировать молодежную карту как одну из многих вещей и увлечений, о которых молодежная аудитория могла бы сказать: «Это мое, это мне подходит».



Сбербанк обслуживает более 8,9 млн клиентов в возрасте до 25 лет. Количество активных дебетовых карт Сбербанка у этих клиентов превышает 6,7 млн. В Сбербанке индекс NPS, который характеризует готовность клиентов рекомендовать своим друзьям и знакомым продукты и услуги, у молодежи составляет 64% — это самый высокий показатель среди клиентских сегментов Сбербанка, отмечается в релизе.