В Дагестане задержаны подозреваемые в серии краж из банкоматов на сумму свыше 6 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В мае 2017 года в отдел полиции с заявлением о взломе банкоматов и хищении денежных средств обратились представители двух банков. Неустановленные лица путем взлома программного обеспечения совершили кражу денежных средств на сумму свыше шести миллионов рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Позже полицейские задержали троих местных жителей при очередной попытке взлома банкомата на улице Дахадаева в Махачкале. Мужчины в содеянном сознались, часть похищенного и орудия преступления изъяты, возбуждены уголовные дела.

«На данный момент принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию четвертого участника противоправных деяний. В ходе проведенной работы установлено, что задержанные причастны еще к трем фактам попыток взлома банкоматов, расположенных на территории города Махачкалы Республики Дагестан», — заключили в ведомстве.