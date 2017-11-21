Банк «Михайловский ПЖСБ» уменьшил ставки по вкладам.

«Спринт — МПЖСБ» в рублях можно оформить под 2—6,5%, в долларах и евро — под 0,15—0,3% годовых (ранее — под 3—7% и 0,2—0,4% соответственно). Минимальная сумма — 1 тыс. рублей, долларов и евро. Сроки размещения депозита в рублях — один, два, три, шесть месяцев и один год, в валюте — шесть месяцев и один год.

«Универсальный» (от 100 тыс. рублей на шесть, девять месяцев и один год) открывается под 4—5% годовых (до этого — под 5—6%), а «Пенсионный новый» (от 50 тыс. рублей на шесть месяцев) — под 6% вместо 7% годовых.

По «Универсальному» возможно совершение приходных и расходных операций. Проценты по вкладам выплачиваются в конце срока.