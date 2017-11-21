Банк «Акцепт» снизил процентные ставки по программам кредитования для малого и среднего бизнеса.

По кредиту «Развитие» ставки снижены с 13—17,5% до 12,25—13,75% годовых, также до семи лет увеличен срок финансирования. Полученные денежные средства могут быть направлены на разные цели: пополнение оборотных средств, приобретение основных средств, инвестиционные цели, на приобретение оборудования, транспортных средств, спецтехники.

Ставки по программе «Рефинансирование» снижены с 13—16,5% до 11,75—13,25% годовых. Денежные средства могут быть привлечены для рефинансирования действующих кредитов заемщика, а также для пополнения оборотных средств.

Коммерческую ипотеку теперь можно получить под ставку от 12% до 13,25% годовых (ранее — 13—16% годовых). Финансирование по данной программе предоставляется для приобретения нежилой и жилой недвижимости, а также земельных участков. Минимальный первоначальный взнос должен составлять не менее 40% от стоимости приобретаемого имущества. В случае отсутствия денежных средств для оплаты первоначального взноса на недостающую сумму клиент может предоставить дополнительный залог с обязательной оплатой собственными средствами не менее 20% от стоимости недвижимости.

Также снижены ставки по овердрафту. Теперь финансирование на покрытие кассовых разрывов можно оформить под ставку 12—14,5% годовых (ранее — 13—18% годовых).

«По всем программам максимальная сумма финансирования увеличена до 10 миллионов рублей. При этом предусмотрено взимание дополнительных комиссий за оформление кредита в размере 1% от суммы, которые уплачиваются единовременно», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.