Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционное подразделение Сбербанка, открыло группе «ПСН» кредитную линию в размере 10 млрд рублей сроком на три с половиной года. Кредит предоставлен на строительство микрорайона «Домашний» в московском районе Марьино.

Как уточняется в сообщении Сбербанка, микрорайон «Домашний» — это первый за последние 20 лет масштабный проект жилого строительства в районе Марьино. Общая площадь застройки составляет порядка 27 га. Первая очередь будет введена в эксплуатацию уже в начале 2018 года.

«Мы высоко оцениваем проект по созданию микрорайона «Домашний», который отличают высокие стандарты качества строительства, единая концепция оформления территории, продуманная инфраструктура, — отметила управляющий директор — начальник управления по работе с клиентами недвижимости департамента крупнейших клиентов Sberbank CIB Наталья Шемановская. — Реализация этого проекта выведет наше сотрудничество с группой «ПСН» на новый уровень».

Ранее Сбербанк предоставил финансирование для проектов группы «ПСН» «Полянка/44» и «I'M на Садовом».



На текущий момент в портфеле группы «ПСН» находятся семь проектов с потенциалом для девелопмента в 3 млн кв. м. Первые вводы зданий в эксплуатацию начнутся в конце 2017 — начале 2018 года.