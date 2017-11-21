Уралкапиталбанк предлагает открыть вклад «Выгодный 210».
Минимальная сумма вклада — 10 тыс. рублей. Договор заключается на 210 дней. Процентная ставка составляет 8,3% годовых. Пополнение возможно только в течение первых дней. Проценты выплачиваются в конце срока.
«Расходные операции не допускаются. При досрочном расторжении договора выплата процентов происходит по ставке вклада до востребования», — уточняет эксперт по депозитам Банки.ру Юлия Ушева.
ООО «УралКапиталБанк» — небольшой по размеру активов региональный банк, осуществляющий свою деятельность в Республике Башкортостан. Ключевые направления деятельности — кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц. Базовым источником фондирования деятельности являются вклады физических лиц (75,1%). На текущий момент участниками банка выступают члены совета директоров Дамир Камилов (91,16%) и Виталий Поляков (8,84%).
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 7,52 млрд рублей (243-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,02 млрд, кредитный портфель — 6,19 млрд, обязательства перед населением — 5,59 млрд.