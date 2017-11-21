Уралкапиталбанк предлагает открыть вклад «Выгодный 210».

Минимальная сумма вклада — 10 тыс. рублей. Договор заключается на 210 дней. Процентная ставка составляет 8,3% годовых. Пополнение возможно только в течение первых дней. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Расходные операции не допускаются. При досрочном расторжении договора выплата процентов происходит по ставке вклада до востребования», — уточняет эксперт по депозитам Банки.ру Юлия Ушева.