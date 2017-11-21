Розничный бизнес ВТБ по итогам 2017 года выдаст порядка 16,5 млн банковских карт. При этом планируется, что по итогам 2018 года эмиссия объединенного банка ВТБ (с 1 января 2018-го ВТБ и ВТБ 24 объединяются. — Прим. ред.) превысит 20 млн карт. Об этом рассказал на пресс-конференции старший вице-президент ВТБ Валерий Чулков.

По его словам, доля бесконтактных карт, выпущенных банком, среди общей эмиссии ВТБ в 2018 году дойдет до 70%, то есть вырастет практически в четыре раза.

В октябре глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что присоединение ВТБ 24 к ВТБ и реорганизация бизнеса в Европе сэкономят группе до 18 млрд рублей в год.

Банк ВТБ 24 присоединится к ВТБ 1 января 2018 года Присоединение банка ВТБ 24 к ВТБ состоится 1 января 2018 года, сообщили в пресс-службе ВТБ.





ВТБ Банк Москвы «ВТБ Банк Москвы» — розничное направление ПАО «Банк ВТБ», обслуживающее физических лиц и представителей малого бизнеса. ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, в том числе с государственными структурами и предприятиями. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса. По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 9 442,61 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 080,74 млрд, кредитный портфель — 5 192,13 млрд, обязательства перед населением — 559,42 млрд.