Розничный бизнес ВТБ по итогам 2017 года выдаст порядка 16,5 млн банковских карт. При этом планируется, что по итогам 2018 года эмиссия объединенного банка ВТБ (с 1 января 2018-го ВТБ и ВТБ 24 объединяются. — Прим. ред.) превысит 20 млн карт. Об этом рассказал на пресс-конференции старший вице-президент ВТБ Валерий Чулков.
По его словам, доля бесконтактных карт, выпущенных банком, среди общей эмиссии ВТБ в 2018 году дойдет до 70%, то есть вырастет практически в четыре раза.
В октябре глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что присоединение ВТБ 24 к ВТБ и реорганизация бизнеса в Европе сэкономят группе до 18 млрд рублей в год.
Присоединение банка ВТБ 24 к ВТБ состоится 1 января 2018 года, сообщили в пресс-службе ВТБ.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 9 442,61 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 080,74 млрд, кредитный портфель — 5 192,13 млрд, обязательства перед населением — 559,42 млрд.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 3 645,85 млрд рублей (4-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 347,70 млрд, кредитный портфель — 2 014,91 млрд, обязательства перед населением — 2 338,54 млрд.