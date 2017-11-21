Банк России 21 ноября выпускает в обращение две памятные серебряные монеты.

В серии «Выдающиеся личности России» выходит монета номиналом 2 рубля, посвященная столетию со дня рождения режиссера Юрия Любимова. На оборотной стороне монеты расположен его портрет на фоне стилизованного занавеса из театральных масок. Также на монете имеется надпись вверху по окружности: «Ю. П. Любимов», а ниже указаны годы его рождения и смерти: «1917» и «2014».

Кроме того, выпускается монета номиналом 1 рубль «Казначейство России». На ее оборотной стороне размещено рельефное изображение эмблемы Федерального казначейства, внизу по окружности идет надпись «Казначейство России».



Тираж новых памятных монет составляет по 3 тыс. штук.