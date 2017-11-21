«Яндекс.Касса» запускает новый сервис — агрегатор услуг для малого и среднего бизнеса, сообщили в пресс-службе компании.



«Сервис «Яндекс.Касса» представил «Бизнес-маркет» — площадку, на которой предприниматели могут подобрать услуги от разных поставщиков. На онлайн-витрине доступны продукты для создания сайтов, внедрения CRM, управления маркетинговыми рассылками, ведения бухгалтерии и решения других задач, которые часто отдаются на аутсорс», — говорится в релизе.

Сервис поможет найти подходящую услугу, а также получить бонус для нее в виде скидки или, например, льготного периода использования, добавили в пресс-службе.