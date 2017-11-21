Суммарный выпуск карт «Мир» объединенного банка ВТБ (с 1 января 2018-го ВТБ и ВТБ 24 объединяются. — Прим. ред.) составит около 3 млн штук. Об этом рассказал на пресс-конференции старший вице-президент ВТБ Валерий Чулков.
Таким образом, на карты «Мир» придется около четверти от общей эмиссии.
По словам Чулкова, банки группы ВТБ, включая Почта Банк, эмитировали на текущий момент порядка 4,5 млн карт «Мир».
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 9 442,61 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 080,74 млрд, кредитный портфель — 5 192,13 млрд, обязательства перед населением — 559,42 млрд.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 3 645,85 млрд рублей (4-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 347,70 млрд, кредитный портфель — 2 014,91 млрд, обязательства перед населением — 2 338,54 млрд.