Суммарный выпуск карт «Мир» объединенного банка ВТБ (с 1 января 2018-го ВТБ и ВТБ 24 объединяются. — Прим. ред.) составит около 3 млн штук. Об этом рассказал на пресс-конференции старший вице-президент ВТБ Валерий Чулков.



Таким образом, на карты «Мир» придется около четверти от общей эмиссии.



По словам Чулкова, банки группы ВТБ, включая Почта Банк, эмитировали на текущий момент порядка 4,5 млн карт «Мир».





ВТБ Банк Москвы «ВТБ Банк Москвы» — розничное направление ПАО «Банк ВТБ», обслуживающее физических лиц и представителей малого бизнеса. ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, в том числе с государственными структурами и предприятиями. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса. По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 9 442,61 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 080,74 млрд, кредитный портфель — 5 192,13 млрд, обязательства перед населением — 559,42 млрд.