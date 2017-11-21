На аукционе во вторник, 21 ноября, по доразмещению третьего выпуска купонных облигаций Банка России (№ 4-03-22BR1-7) спрос со стороны банков оказался в 34 раза меньше предложения и составил 13 млрд 149,3 млн рублей по номиналу (13 млрд 173,1 млн по ценам заявок), что и определило объем размещения. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦБ.

Напомним, неделей ранее был проведен первый аукцион по размещению третьего выпуска КОБР. Спрос со стороны банков (и, соответственно, объем размещения по номиналу) составил 51 млрд 649,7 млн рублей при объеме предложения 500 млрд. На сегодняшнем аукционе банкам были предложены облигации на оставшуюся сумму в 448 млрд 350,3 млн рублей.

Средневзвешенная цена размещения на сегодняшнем аукционе достигла 100,0001% от номинала при диапазоне цен в заявках 100—100,002%. Расчеты будут производиться 22 ноября.

Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей. По облигациям предусмотрена плавающая ставка купона, равная ключевой ставке Банка России на каждый день купонного периода. Выплата купонного дохода осуществляется в день погашения облигаций выпуска — 14 февраля 2018 года.

Банки разместили на депозитах в ЦБ рекордные 1,59 трлн рублей при вялом спросе на третий выпуск КОБР Банки во вторник, 14 ноября, не выбрали лимит в рамках размещения очередного выпуска купонных облигаций Банка России, зато разместили рекордный объем свободной ликвидности на депозитах в ЦБ, свидетельствуют данные регулятора.

Ранее были проведены аукционы по размещению первого и второго выпусков КОБР.

Первый выпуск КОБР (№ 4-01-22BR1-7) был размещен 15 августа этого года в полном объеме — 150 млрд рублей. Спрос был выше — порядка 173,5 млрд по номиналу. Обязательства по данному выпуску были исполнены Центробанком 15 ноября.

При размещении регулятором второго выпуска КОБР (№ 4-02-22BR1-7) банки по итогам трех аукционов, проведенных в октябре и ноябре, не выбрали лимит. При общем объеме предложения 500 млрд рублей совокупный спрос со стороны банков (и объем размещения) по номиналу составил порядка 226,1 млрд рублей (примерно 175,6 млрд, 15,4 млрд и 35,1 млрд на трех аукционах соответственно). Дата погашения облигаций второго выпуска КОБР — 17 января 2018 года.

Аукционы по размещению КОБР проводятся на Московской бирже. Облигации Банка России размещаются и обращаются среди российских кредитных организаций. Как свидетельствуют материалы ЦБ, решения об эмиссии выпусков КОБР принимаются с учетом прогноза ликвидности банковского сектора в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита.



На начало дня 21 ноября в банковском секторе был зафиксирован структурный профицит ликвидности (отрицательная разница между требованиями Банка России к кредитным организациям и требованиями банков к ЦБ) в размере 1 трлн 656,5 млрд рублей. Центробанк ежедневно публикует данные о структурном дефиците (профиците) ликвидности банковского сектора РФ с 21 июля 2017 года.

