Страховая компания «Согласие» запускает в тестовом режиме мобильное приложение для экспертов по предстраховому и страховому осмотру транспортных средств, сообщили в пресс-службе страховщика.
«По оценкам экспертов СК «Согласие», после начала использования нового приложения срок проведения одного осмотра автомобиля должен сократиться в среднем на один час. Кроме того, введение сервиса существенно сократит объем работ и позволит выполнять их непосредственно в приложении. Применение мобильного приложения положительно скажется на скорости реализации других бизнес-процессов страховщика, поскольку фотоматериалы и фактические данные по осмотру будут практически мгновенно передаваться в компанию», — говорится в релизе.
На первом этапе мобильное приложение будет доступно только экспертам из Московского региона, в дальнейшем воспользоваться сервисом смогут сотрудники всей филиальной сети страховщика на территории РФ. Сервис позволит повысить скорость и удобство работы, а также снизить вероятность мошеннических действий при проведении страховых и предстраховых осмотров, добавили в пресс-службе.
Приложение для Android будет доступно для скачивания с 21 ноября. Пользователи мобильных устройств на базе iOS смогут скачать приложение в начале декабря.
ООО «СК «Согласие» – крупная универсальная страховая компания федерального масштаба, ключевой участник группы «Онэксим» Михаила Прохорова. С 2010 года компания входит в топ-10 крупнейших российских страховщиков по объему собранной премии (десятое место по итогам 2016 года). Компания занимает высокие позиции на рынке автострахования – седьмое место по сборам ОСАГО и пятое место – по автокаско. В страховом портфеле компании в 2016 году основными составляющими являлись каско (40,84%) и ОСАГО (25,01%). Региональная сеть компании насчитывает порядка 370 структурных подразделений, в том числе более 50 филиалов, работающих во всех федеральных округах России. Клиентами компании являются 47 тыс. юридических лиц и 1,2 млн граждан. Головной офис расположен в Москве.