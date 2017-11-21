Страховая компания «Согласие» запускает в тестовом режиме мобильное приложение для экспертов по предстраховому и страховому осмотру транспортных средств, сообщили в пресс-службе страховщика.

«По оценкам экспертов СК «Согласие», после начала использования нового приложения срок проведения одного осмотра автомобиля должен сократиться в среднем на один час. Кроме того, введение сервиса существенно сократит объем работ и позволит выполнять их непосредственно в приложении. Применение мобильного приложения положительно скажется на скорости реализации других бизнес-процессов страховщика, поскольку фотоматериалы и фактические данные по осмотру будут практически мгновенно передаваться в компанию», — говорится в релизе.

На первом этапе мобильное приложение будет доступно только экспертам из Московского региона, в дальнейшем воспользоваться сервисом смогут сотрудники всей филиальной сети страховщика на территории РФ. Сервис позволит повысить скорость и удобство работы, а также снизить вероятность мошеннических действий при проведении страховых и предстраховых осмотров, добавили в пресс-службе.

Приложение для Android будет доступно для скачивания с 21 ноября. Пользователи мобильных устройств на базе iOS смогут скачать приложение в начале декабря.

