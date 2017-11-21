Использование в объединенном банке ВТБ (с 1 января 2018-го ВТБ и ВТБ 24 объединяются. — Прим. ред.) особой системы управления денежной наличности уменьшит в ближайшие два года затраты банка на фондирование на 3,5 млрд рублей. Об этом рассказал на пресс-конференции старший вице-президент ВТБ Валерий Чулков.



«Мы формируем сейчас операционную вертикаль объединенного банка, которая будет сопровождать операции всех наших клиентов (как розничных, так и корпоративных), а также собственные операции банка, — рассказал Чулков. — Для оптимизации потоков и остатков наличности мы будем использовать высокоинтеллектуальную, самообучающуюся систему, которая у нас уже есть и опробована в течение нескольких лет. Система позволяет на основании исторических данных формировать прогноз по обороту наличных».

Для сравнения: эффект от фондирования при использовании данной системы в 2014—2015 годах составил в группе ВТБ 2 млрд рублей, а в 2016—2017 годах — 2,2 млрд рублей.

В 2018 году сеть устройств самообслуживания объединенного банка ВТБ превысит 14,8 тыс. единиц, сеть точек продаж (офисов) — 1,5 тыс. единиц, объем наличных, находящихся под управлением ВТБ, составит 120 млрд рублей.

В октябре глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что присоединение ВТБ 24 к ВТБ и реорганизация бизнеса в Европе сэкономят группе до 18 млрд рублей в год.

Банк ВТБ 24 присоединится к ВТБ 1 января 2018 года Присоединение банка ВТБ 24 к ВТБ состоится 1 января 2018 года, сообщили в пресс-службе ВТБ.





ВТБ Банк Москвы «ВТБ Банк Москвы» — розничное направление ПАО «Банк ВТБ», обслуживающее физических лиц и представителей малого бизнеса. ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, в том числе с государственными структурами и предприятиями. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса. По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 9 442,61 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 080,74 млрд, кредитный портфель — 5 192,13 млрд, обязательства перед населением — 559,42 млрд.