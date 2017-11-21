Правительство намерено ввести налоговые вычеты по НДФЛ для инвесторов, вкладывающих деньги в стартапы. Это создаст механизм инвестирования в высокорискованный венчурный рынок и повысит привлекательность технологических стартапов, пишут «Известия» со ссылкой на материалы программы по цифровой экономике.



Введение налогового вычета по НДФЛ для инвесторов в стартапы — один из пунктов плана-графика по нормативному регулированию программы по цифровой экономике, разработанной Минэкономразвития и фондом «Сколково». Это предложение уже согласовано с рабочей группой, в которую входят Минфин, Минэкономразвития и Минкомсвязь.

Ответственным за реализацию инициативы относительно налоговых льгот является Министерство финансов. До конца следующего года ведомство должно разработать соответствующие поправки в Налоговый кодекс. В пресс-службе Минфина газете сообщили, что говорить о проработке входящих в план пунктов можно будет после того, как он будет принят правительством и поступит в Минфин.

Эксперты отмечают правильность этой меры, однако указывают, что ее недостаточно для развития технологичного бизнеса в России.