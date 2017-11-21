Крайинвестбанк снизил ставки по двум программам потребительского кредитования. По «Выгодному» кредиту снижение составило от 1 до 4 процентных пунктов. Теперь денежные средства выдаются без обеспечения под 14—16% годовых, под залог или поручительство — под 15,5—16% годовых. Для сотрудников бюджетной сферы ставка устанавливается в диапазоне 13,5—16,5% годовых и 14,5—16,5% годовых соответственно. Программа позволяет рефинансировать действующие долги. При отказе от личного страхования ставка увеличится на 2—3 п. п.



По «Бюджетному» кредиту произошли не столь значительные изменения. Минимальная ставка при отсутствии обеспечения снизилась на 0,5 п. п. (до 15% годовых), максимальная осталась на прежнем уровне (17,5% годовых). Кредит с обеспечением как и ранее выдается под 16,5—17,5% годовых. В случае отказа клиента от страхования жизни и здоровья ставка будет выше на 3 п. п. С помощью программы сотрудники бюджетной сферы могут получить денежные средства на любые цели.

Для бюджетников срок кредитования может достигать семи лет. Без залога и поручительства максимальная сумма составит 1 млн рублей. Для прочих клиентов срок финансирования ограничен пятью годами, а сумма необеспеченного займа — 500 тыс. рублей. При наличии обеспечения размер заимствования не ограничен. В случае предоставления в залог имущества необходимо застраховать его от утраты и повреждения.

«Преимуществом программ является возможность получить довольно крупную сумму на длительный срок. Недостатком — существенная надбавка за отказ от личного страхования», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).