Руководитель пресс-службы ТД «Столото» Юлия Гавришова опровергла РБК информацию об угрозах в адрес выигравшей полмиллиарда жительницы Воронежской области Натальи Власовой.

«Мы постоянно общаемся с победительницей, мы с ней на связи. У нее все в порядке. Мы очень расстроены, что СМИ таким образом себя ведут. Нам бы очень хотелось, чтобы все-таки проверенные данные, а не клевета становились информационными поводами», — пояснила Гавришова.

Ранее телеканал «Вести.Воронеж» со ссылкой на родственников Власовой сообщил, что в адрес женщины «стали поступать угрозы от вымогателей». По данным телеканала, победительнице лотереи и ее дочери из-за этого пришлось удалить страницы из социальных сетей.

«Ни с каким заявлением к нам эта гражданка [Власова] не обращалась», — заявили РБК в пресс-службе дежурной части отдела МВД России по Панинскому району.

По словам Юлии Гавришовой, победительница находится «под опекой» ТД «Столото». «Всем победителям, которым требуется психологическая помощь, финансовая консультация, какие-то услуги по охране, мы их предоставляем. Это все обсуждается индивидуально с каждым победителем», — отметила она.

О выигрыше участником лотереи «Русское лото» джекпота в 506 млн рублей стало известно 5 ноября. Этот выигрыш в лотерею стал самым крупным за всю историю страны. В билете у победителя оказались зачеркнуты все 15 выигрышных номеров. Обладательницей рекордного выигрыша оказалась 63-летняя Наталья Власова из Воронежской области. Победительница рассказала, что купила билет в одном из отделений Почты России.