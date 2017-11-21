Группа ВТБ частично передает инкассацию и пересчет денежной наличности на аутсорсинг «РОСИНКАС». Об этом рассказал на пресс-конференции старший вице-президент ВТБ Валерий Чулков. Так, группа ВТБ рассматривает модель аутсорсинга полного цикла (кассового и инкассового) в рамках «пилота», проводимого сейчас с «РОСИНКАС».

«Мои ожидания, что мы должны получить в 2018 году экономию в размере 100—150 миллионов рублей по этому проекту», — уточнил Чулков.

«РОСИНКАС» — крупнейшее инкассаторское объединение в России, оно принадлежит ЦБ РФ.

Пилотный проект группы ВТБ с «РОСИНКАС» уже завершен в Московской области. С декабря 2017 года начнется расширение «пилота» на другие регионы, а в 2018-м проект будет растиражирован на все регионы присутствия объединенного банка ВТБ (с 1 января 2018-го ВТБ и ВТБ 24 объединяются. — Прим. ред.).

Преимущества данного проекта для ВТБ — отказ от лишних затрат на создание собственных кассовых центров и оптимизация расходов. Отдельно Чулков обратил внимание, что услуга клиентской инкассации, которую банк предлагает розничным и корпоративным клиентам, останется, несмотря на грядущие изменения.

«Я считаю, что в банке должна быть смешанная модель: где выгодно использовать свою службу инкассации, нужно использовать собственные наработки; где выгодно использовать аутсорсинговое решение, нужно использовать аутсорс», — прокомментировал Чулков.

Собственные службы инкассации ВТБ располагаются в Москве и Санкт-Петербурге. Их не планируется упразднять, отмечают в ВТБ.