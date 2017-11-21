Президиум Российского союза автостраховщиков (РСА) проголосовал за продление действия системы «Единый агент РСА» еще на полгода, сообщил президент союза Игорь Юргенс. Ранее страховщики планировали отказаться от «Единого агента».

РСА отказывается от «Единого агента» Президиум Российского союза автостраховщиков (РСА) поддержал сохранение единственной системы обеспечения доступности полисов ОСАГО — «Е-Гаранта» — с 1 января 2018 года.

«Страховщики посчитали, что для стабильности и доступности услуги ОСАГО необходимо идти навстречу потребителю и продлить действие системы, которая себя хорошо зарекомендовала. Этот вопрос теперь выносится на общее собрание членов РСА 12 декабря. В случае окончательного положительного решения действие системы будет продлено до следующего годового общего собрания членов РСА, которое должно состояться в начале июня 2018 года», — сказал Юргенс.

По его данным, с начала действия системы в проблемных регионах было продано таким образом почти 1,5 млн полисов ОСАГО, в том числе в 2017 году (январь — октябрь) заключена 971 тыс. договоров «автогражданки».

Юргенс добавил, что для обеспечения доступности также запущены обязательные продажи полисов в электронном виде и система «Е-гарант», которая должна обеспечить бесперебойность покупки полисов.

«Страховщики договорились, что эта ветка продолжает развиваться и совершенствоваться», — добавил Юргенс.