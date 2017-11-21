Котировки Сбербанка на торгах Московской биржи во вторник обновили исторический максимум, достигнув отметки в 230,34 рубля за обыкновенную акцию. Капитализация компании превысила 4,95 трлн рублей. Рост акций банка начался с 11:10 мск, к 12:50 их стоимость снизилась до 228 рублей. С момента закрытия понедельника бумаги Сбербанка подорожали на 1,9%.

Предыдущий рекорд был установлен 10 ноября, когда акции достигали 229,4 рубля. Интерес рынка подстегнула хорошая отчетность, которую банк опубликовал по итогам октября. За десять месяцев его чистая прибыль по РСБУ выросла на 30% до 560 млрд рублей. 15 ноября Сбербанк отчитался по стандартам МСФО, увеличив за январь — сентябрь чистую прибыль на 44% по сравнению с прошлым годом (до 576,3 млрд рублей).

Аналитики прогнозируют дальнейший рост акций Сбербанка, ожидая хорошей прибыли от него по итогам 2017 года. Согласно планам, банк намерен заработать не менее 700 млрд рублей прибыли, по итогам 2016 года этот показатель составил 517 млрд. В JP Morgan не исключают роста котировок до 300 рублей за акцию, в Промсвязьбанке ожидают в перспективе года роста акций до 308 рублей, а аналитики «ВТБ Капитала» — до 320 рублей за акцию.

Акции Сбербанка показали беспрецедентный рост Бумаги крупнейшего банка страны — Сбербанка показали беспрецедентный рост. За неделю их котировки поднялись на 13,5%. Однако аналитики считают, что инвесторы, купившие акции банка сейчас, еще могут заработать.

