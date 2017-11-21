Олег Машталяр 21 ноября вступил в должность председателя правления банка «Зенит», после того как данное кадровое решение было согласовано с Банком России. Как напомнили в кредитной организации, ранее, 26 сентября этого года, данное назначение было одобрено на собрании ее акционеров.

Олег Машталяр родился в 1971 году. В 1994-м окончил МГТУ им. Н. Э. Баумана по специальности «инженер-механик». В 2008 году завершил обучение на специализированном банковском курсе в бизнес-школе INSEAD (Франция).

С 1996 по 2009 год Машталяр работал в МДМ Банке, где прошел путь от начальника отдела коммерческого кредитования финансово-кредитного департамента до заместителя председателя правления. В период с апреля 2008 года по февраль 2009-го исполнял обязанности председателя правления. С 2009 года по апрель 2017-го возглавлял московское представительство кипрской компании «Эн Эр Гроус Консалтинг Лтд».

В апреле 2017 года Олег Машталяр был назначен на должность советника правления банка «Зенит».

Уточняется, что Кирилл Шпигун, последние 12 лет занимавший должность председателя правления «Зенита», займет пост президента банка. В новой должности он сосредоточится на участии в решении стратегических вопросов и связях с органами государственной власти.

В октябре газета «Коммерсант» писала, что компания «Татнефть», выступающая основным собственником «Зенита», планирует продать непрофильный для нее банковский актив и поставила перед новым менеджментом цель оздоровить баланс банка и вывести его на операционную прибыль.

Впрочем, «Татнефть» информацию о намерении продать банк опровергла. «В настоящее время «Татнефть» не собирается продавать банковский актив «Зенит». Напротив, все наши усилия направлены на разработку новой стратегии, предусматривающей повышение эффективности и доходности бизнеса банковской группы «Зенит», — сказал представитель компании, чьи слова приводило агентство RNS.



Позже в октябре «Зенит» пообещал в течение ближайших нескольких месяцев подготовить новую стратегию развития банковской группы до 2021—2023 годов. В банковскую группу «Зенит» помимо одноименного головного банка входят банк «Зенит-Сочи», татарстанский банк «Девон-Кредит», тульский Спиритбанк и Липецккомбанк.

Банк «Зенит»​ в ближайшие месяцы разработает новую стратегию развития ​ Менеджмент банка «Зенит» в течение ближайших нескольких месяцев завершит разработку новой стратегии развития банковской группы до 2021—2023 годов, сообщили в пресс-службе кредитной организации.