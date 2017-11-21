Олег Машталяр 21 ноября вступил в должность председателя правления банка «Зенит», после того как данное кадровое решение было согласовано с Банком России. Как напомнили в кредитной организации, ранее, 26 сентября этого года, данное назначение было одобрено на собрании ее акционеров.
Олег Машталяр родился в 1971 году. В 1994-м окончил МГТУ им. Н. Э. Баумана по специальности «инженер-механик». В 2008 году завершил обучение на специализированном банковском курсе в бизнес-школе INSEAD (Франция).
С 1996 по 2009 год Машталяр работал в МДМ Банке, где прошел путь от начальника отдела коммерческого кредитования финансово-кредитного департамента до заместителя председателя правления. В период с апреля 2008 года по февраль 2009-го исполнял обязанности председателя правления. С 2009 года по апрель 2017-го возглавлял московское представительство кипрской компании «Эн Эр Гроус Консалтинг Лтд».
В апреле 2017 года Олег Машталяр был назначен на должность советника правления банка «Зенит».
Уточняется, что Кирилл Шпигун, последние 12 лет занимавший должность председателя правления «Зенита», займет пост президента банка. В новой должности он сосредоточится на участии в решении стратегических вопросов и связях с органами государственной власти.
В октябре газета «Коммерсант» писала, что компания «Татнефть», выступающая основным собственником «Зенита», планирует продать непрофильный для нее банковский актив и поставила перед новым менеджментом цель оздоровить баланс банка и вывести его на операционную прибыль.
Впрочем, «Татнефть» информацию о намерении продать банк опровергла. «В настоящее время «Татнефть» не собирается продавать банковский актив «Зенит». Напротив, все наши усилия направлены на разработку новой стратегии, предусматривающей повышение эффективности и доходности бизнеса банковской группы «Зенит», — сказал представитель компании, чьи слова приводило агентство RNS.
Позже в октябре «Зенит» пообещал в течение ближайших нескольких месяцев подготовить новую стратегию развития банковской группы до 2021—2023 годов. В банковскую группу «Зенит» помимо одноименного головного банка входят банк «Зенит-Сочи», татарстанский банк «Девон-Кредит», тульский Спиритбанк и Липецккомбанк.
Менеджмент банка «Зенит» в течение ближайших нескольких месяцев завершит разработку новой стратегии развития банковской группы до 2021—2023 годов, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
ПАО «Банк Зенит» — крупный универсальный банк, возглавляющий одноименную банковскую группу. Бизнес ориентирован преимущественно на комплексное обслуживание крупных компаний и состоятельных частных клиентов. Кроме того, банк занимает сильные позиции на фондовом и валютном рынках.
В настоящее время ПАО «Татнефть» принадлежит 71,12% акций банка. В число владельцев входят также член совета директоров Мария Соколова (9,16%), председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин и Юрий Лисин (родственники, совместно контролируют 5,75% акций банка), Татьяна Шишкина (4,76%), Аркадий Соколов (2,99%), председатель правления, член совета директоров Кирилл Шпигун и Станислав Пащенко (по 2,22%), а также «Зенит Инвестмент Сервисез Инк.» (0,78%), председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина Наиль Маганов (0,04%) и Алексей Соколов (0,03%). Миноритариям принадлежит 0,88% акций общества.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 244,50 млрд рублей (38-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 42,10 млрд, кредитный портфель — 147,57 млрд, обязательства перед населением — 73,59 млрд.